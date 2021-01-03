Southampton'da kaleci McCarthy'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Southampton'da kaleci McCarthy'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

03.01.2021 22:41 | Son Güncelleme: 03.01.2021 22:44
Southampton'da kaleci McCarthy'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın kalecisi Alex McCarthy, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın kalecisi Alex McCarthy, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Southampton'ın Avusturyalı teknik direktörü Ralph Hasenhüttl, yapılan son Kovid-19 testlerinde McCarthy'nin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Karantinaya alınan 31 yaşındaki İngiliz kaleci, takımının yarın ligde Liverpool ve İngiltere Federasyon Kupası üçüncü turunda Shrewsbury Town karşısında forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Engin Özkoç Fikri Sağlar Mehmet Akif Ersoy
Magazin Kibariye Burak Özçivit Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Güven Yalçın Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Kasım Futbolcu Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Southampton'da kaleci McCarthy'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 22:44:32. #1.14#
title