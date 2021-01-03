Southampton'da kaleci McCarthy'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
03.01.2021 22:41 | Son Güncelleme: 03.01.2021 22:44
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın kalecisi Alex McCarthy, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın kalecisi Alex McCarthy, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Southampton'ın Avusturyalı teknik direktörü Ralph Hasenhüttl, yapılan son Kovid-19 testlerinde McCarthy'nin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Karantinaya alınan 31 yaşındaki İngiliz kaleci, takımının yarın ligde Liverpool ve İngiltere Federasyon Kupası üçüncü turunda Shrewsbury Town karşısında forma giyemeyecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu