Southampton - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
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Southampton - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

26.01.2021 09:44 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:49
Southampton - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği maçlardan biri de İngiltere Premier Lig Maçı'dır. Bugün İngiltere Premier Lig'te Southampton - Arsenal maçı karşılaşması olacak. Peki, Southampton - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

Futbol severlerin ilgiyle takip ettiği İngiltere Premier Lig'te Southampton - Arsenal maçı kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden farklı ülkelerde yayınlanacak olan Southampton - Arsenal maçı maçının günü ve saati belli oldu. Southampton - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı ise detaylarda.

SOUTHAMPTON - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Lig maçlarının devam ettiği süreçte bir diğer maç, İngiltere Premier Lig'inde Southampton - Arsenal maçı karşılaşması olacak. Southampton - Arsenal maçı, Southampton'da St. Mary's Stadyumu'nda gerçekleşecek. İngiltere'nin Premier Lig'inde Southampton - Arsenal maçı, Türkiye'de S Sport Plus Web kanalında canlı olarak yayınlanacak.

SOUTHAMPTON - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

26 Ocak Salı günü (bugün) oynanacak , İngiltere Premier Lig'inde Southampton - Arsenal maç, Türkiye saatiyle 23:15'de başlayacak.

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