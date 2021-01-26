Southampton - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği maçlardan biri de İngiltere Premier Lig Maçı'dır. Bugün İngiltere Premier Lig'te Southampton - Arsenal maçı karşılaşması olacak. Peki, Southampton - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

Futbol severlerin ilgiyle takip ettiği İngiltere Premier Lig'te Southampton - Arsenal maçı kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden farklı ülkelerde yayınlanacak olan Southampton - Arsenal maçı maçının günü ve saati belli oldu. Southampton - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı ise detaylarda.

SOUTHAMPTON - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Lig maçlarının devam ettiği süreçte bir diğer maç, İngiltere Premier Lig'inde Southampton - Arsenal maçı karşılaşması olacak. Southampton - Arsenal maçı, Southampton'da St. Mary's Stadyumu'nda gerçekleşecek. İngiltere'nin Premier Lig'inde Southampton - Arsenal maçı, Türkiye'de S Sport Plus Web kanalında canlı olarak yayınlanacak.

SOUTHAMPTON - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

26 Ocak Salı günü (bugün) oynanacak , İngiltere Premier Lig'inde Southampton - Arsenal maç, Türkiye saatiyle 23:15'de başlayacak.