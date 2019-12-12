Southampton 1-4 Tottenham Maç Özeti
2016-17 Premier Lig sezonunda Southampton deplasmanına konuk olan Tottenham Hotspurs, zorlu deplasmandan Alli (2), Kane ve Son'un golleriyle galip gelirken Southampton'ın tek golü Virgil van Dijk'tan geldi.
12.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:14
2016-17 Premier Lig sezonunda Southampton deplasmanına konuk olan Tottenham Hotspurs, zorlu deplasmandan Alli (2), Kane ve Son'un golleriyle galip gelirken Southampton'ın tek golü Virgil van Dijk'tan geldi.
Kaynak: Dugout
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