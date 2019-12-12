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Southampton 1-4 Tottenham Maç Özeti

2016-17 Premier Lig sezonunda Southampton deplasmanına konuk olan Tottenham Hotspurs, zorlu deplasmandan Alli (2), Kane ve Son'un golleriyle galip gelirken Southampton'ın tek golü Virgil van Dijk'tan geldi.

12.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:14

2016-17 Premier Lig sezonunda deplasmanına konuk olan Hotspurs, zorlu deplasmandan Alli (2), Kane ve Son'un golleriyle galip gelirken Southampton'ın tek golü Virgil van Dijk'tan geldi.

Kaynak: Dugout

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