Soundcloud'ta Masraf Kısmalara Devam

Neredeyse 10 yıldır çalışmakta olan ancak henüz kar elde edememiş olan SoundCloud, bu hafta çalışanlarından 173'ünü daha işten çıkarmış bulunuyor. Bu sayı, firmanın işgücünün neredeyse %40'ına denk gelmekte ve firma, San Francisco ile Londra ofislerini kapatmakta. Bütün bu çabanın arkasındaki fikir ise genel giderleri azaltarak, hizmete nasıl devam edileceğinin çözülmesi sürecinde firmayı ayakta tutmak.



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Bunun, yayın hizmeti için pek iyi olduğu söylenemez. Zamanında firmanın Twitter ve Spotify tarafından satın alınma ihtimali bulunmaktaydı ancak bu anlaşmalar artık tarihe karışmış durumda. Ancak firma ortak kurucusu Alex Ljung'un söylediğine göre firma "sadece son 12 ay içerisinde gelirini iki katın üzerine çıkartmış" durumda. TechCrunch'ın tahminine göre de SoundCloud'un 2016 finansal yılı geliri sadece 57 milyon dolar civarındaydı.



Spotify'ın 2 milyar dolar ve Pandora'nın 1.39 milyar dolarlık gelirleri düşünüldüğünde bu miktarın çok düşük olduğu rahatlıkla söylenebilir ve firmanın bu büyük firmalarla yarışmak için ihtiyacı olduğu müzik lisansı ve ürün geliştirme masraflarını karşılamak için yeterli olmayabilir.



Görünene göre SoundCloud henüz para kazanmak için doğru tarifi bulabilmiş değil. Günümüze kadar 190 milyon dolar kazanmış olan firma daha önce SoundCloud Go adında, dinleyicilere daha geniş bir katalog ve reklamsız müzik dinleme imkanı sunan özel bir hizmet sunmuştu.



Her şeye rağmen firmanın şu anda (en azından üç yıl önce) 190 ülkeye yayılmış halde 175 milyon kullanıcılık büyük bir takipçi listesi bulunmakta. Bağımsız üreticiler topluluğu çevresinde kurulmuş bir müzik hizmeti için de bu miktar devasa bir başarı olmakta. Şimdi ise SoundCloud'un yapması gereken tek şey, hayranların para ödemek isteyecekleri bir hizmet veya ürün sunmak...



