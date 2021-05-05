Sotheby's müzayede evi ilk defa kripto para kabul edecek
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Sotheby's müzayede evi ilk defa kripto para kabul edecek

Sotheby's müzayede evi ilk defa kripto para kabul edecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İngiltere merkezli Sotheby's müzayede evi ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin eserlerinden birinin satışının yapılacağı müzayedede ilk defa fiziksel bir sanat eseri için kripto para ile ödemeleri kabul edeceğini açıkladı.

İngiltere merkezli Sotheby's müzayede evi ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin eserlerinden birinin satışının yapılacağı müzayedede ilk defa fiziksel bir sanat eseri için kripto para ile ödemeleri kabul edeceğini açıkladı.

Sanat dünyasında da kripto para kullanımına olan ilgi günden güne artıyor. İngiltere merkezli Sotheby's müzaye evi yetkilileri, Banksy adıyla bilinen İngiliz sokak sanatçısının en bilinen eserlerinden  'Love is in the Air'in satışında kripto ödemelerinin kabul edileceği ifade edildi. 12 Mayıs'ta New York'ta gerçekleşecek olan müzayede satışın 3 ila 5 milyon dolar arasında bir fiyatla gerçekleşmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan müzayede için Sothebys'in satış için dünyada önde gelen kripto para değişim platformlarından biri olan Coinbase Global Inc (COIN.O) ile anlaştığı duyuruldu. Uzmanlar, bu kararın ardından sanat dünyasında da kripto parayla alışverişin yaygınlaşacağına dikkat çekti. 


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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