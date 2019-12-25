Sosyolog, yazar Hüsamettin Arslan FSMVÜ'de anıldı

25.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:54

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının koordinesiyle hazırlanan Prof. Dr. Hüsamettin Arslan'ı Anma Programı'nın ardından Arslan'ın kitaplarından oluşan koleksiyonun açılışı gerçekleştirildi.

FSMVÜ Üsküdar Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, merhum sosyolog, yazar ve toplum felsefecisi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, vefatının ikinci yıl dönümünde düzenlenen anma programında, ailesi ve dostlarının katılımıyla yad edildi.

Prof. Dr. Hüsamettin Arslan'ın hayatı ve konferanslarının yer aldığı video sunumunun ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zühtü Hakan Akpolat, Arslan'nın sosyoloji ve felsefe başta olmak üzere Türkiye'nin fikir hayatına katkısı olduğunu belirterek, FSMVÜ Kütüphanesi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan Koleksiyonu'nun oluşmasında katkısı olan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmanın ardından moderatörlüğünü Doç. Dr. Bengül Güngörmez, Prof. Dr. Hüsamettin Arslan ile ilk tanışma anını anlatarak, Arslan'ın, konuşması, duruşu ve idealleriyle her zaman farklı bir insan olarak öğrencilerine ve arkadaşlarına yön verdiğini söyledi. Güngörmez, Arslan'ın geleceğe dönük projelerini anlatarak, destek istedi.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Aksoy da Arslan ile tanışma anını ve yaşadığı anıları anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hüsamettin hocanın beni en fazla etkileyen yönü bir derdinin olduğunu gördüm. Onunda benim de bir derdimiz vardı çünkü bir şey anlatıyor ve bir şey söylüyordu. Türkiye'deki entelektüelleri anlatıyordu ve bilim dünyasında yaşananların ve söylemlerin aynı olduğunu dile getiriyordu. Hüsamettin hocanın en büyük özelliği ise konuşurken bireysel değil, topluma hitap ederek konuşmasıydı."

Prof. Dr. Aksoy, Arslan'ın fikir dünyasını yansıtan kitaplarından bölümler paylaşarak, Arslan'nın örnek olduğu gibi halkla tanışıp barışmanın ve kültürel değerleri keşfetmenin önemine dikkati çekti.

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gültekin Yıldız da "Bizim camiamızda vefa en eksik olan şeydir, bir şekilde fikirleri ayakta tutacak işler yapmakta çok mahir değiliz. Hüsamettin hocanın evladı yok ama öğrencileri ve yazdıkları ve ardında bıraktığı eserleri onun manevi evladının olduğunun işaretidir. Ebediyete göçen diğer hocalarımızda olduğu vefasız değil de vefalı bir şekilde bunun gibi anma programlarının devamı gelir." dedi.

Prof. Dr. Hüsamettin Arslan'ın kardeşi Muammer Arslan ise Arslan'ın nadide şahsiyetine ilişkin anılarını anlattı.

Prof. Dr. Hüsamettin Arslan

Programının ardından, FSMVÜ Kütüphanesi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan Koleksiyonu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Vefatının ardından Arslan'ın sosyoloji ağırlıklı kitapları kardeşi Muammer Arslan tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi'ne bağışlandı.

Kütüphaneye 2 bin 600 kitaptan oluşan koleksiyonu, Arslan'a ait çalışma masası ve birkaç özel eşyası da bağışlandı.

Arslan, 2 Ocak 2018'de kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Türk sosyolojisinin önemli isimlerinden Arslan, bilim sosyolojisi alanında Türkiye'de yapılmış ilk akademik çalışma olan "Epistemik Cemaat-Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi" adlı eseri yazmıştı.

Kaynak: AA