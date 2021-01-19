Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin, son yolculuğuna uğurlandı.

Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vergin'in yakınlarına taziyelerini iletti.

Cenaze namazında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Vergin'in yakınları ve sevenleri saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, "Nur Vergin hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın." dedi.

Nur Vergin'in, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde kendisine fahri danışmanlık hizmeti verdiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendisinden bu noktada hizmetler aldım. Özellikle tanışıklığımız belediye başkanlığı dönemine dayanıyor. Tabii bu süreç içerisinde kendisini çok daha iyi tanıma fırsatını buldum. Hocamızın bir özelliği vardı, siyasetle sosyolojiyi gerçekten çok iyi örtüştüren bir insandı. Şu ifadesini hiç unutamıyorum, 'Herhalde benden daha iyi beyaz Türk kimse olmaz' derdi ama hiçbir zaman da beyaz Türklüğün savaşını vermezdi. Bir ifadesi daha vardı, o da çok önemliydi, 'Laikim ama laikçi değilim.' derdi. Bunlar tabii büyük önem arz eden ifadelerdi. Çünkü toplumun adeta bunlar kesiştiği noktalardı ve bu noktalarda Nur Vergin Hocamız hakikaten kelimeleri, cümleleri, düşünceyi yerli yerine oturtan bir hocamızdı. Ben kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum ve Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin diyorum. İnşallah mekanı cennet olsun diyorum. Şu anda bu cenaze merasimine katılan siz değerli kardeşlerimden de Allah razı olsun diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii Nur Hocamızın iyi komşuları var. Bir tarafta Merkez Efendi, bir diğer tarafta Mehmet Şevket Eygi ağabeyimiz. Dünyada iyi komşu aranması çok çok önemli ama ahirette de iyi komşular büyük önem arz ediyor. Şu anda bu iyi komşularla Rabbim inşallah sevgili Habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında haşru cem eylesin." ifadelerini kullandı.

Namazın ardından Vergin'in cenazesi omuzlara alınarak defnedileceği Merkezefendi Camisinin avlusundaki mezarlığa taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler de mezarlığa geçti. Prof. Dr. Vergin'in cenazesi burada defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu