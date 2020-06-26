Sosyolog Deniz Bağrıaçık: Ufak eylemlerimizle de dünyaya katkı sunabiliriz; klasik sabun... Deniz Bağrıaçık bir sosyolog olarak Instagram üzerinden yaptığı "Studio 22" başlıklı röportajların gelirini Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na veriyor.

Deniz Bağrıaçık bir sosyolog olarak Instagram üzerinden yaptığı "Studio 22" başlıklı röportajların gelirini Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na veriyor. Şu ana kadar 15 bin aşan bir bağış toplandı. Bağrıaçık 20 bin liralık hedefe ulaştığında röportajlarına ara verecek Kaynak: DailyMotion.com