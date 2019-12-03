"Sosyolog berber" çevresine okuma sevgisi aşılıyor

03.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:10

Muğla'da müşterileriyle daha iyi iletişim kurabilmek amacıyla sosyoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Aytaç Yurttaş, çevresine de örnek oluyor.

Menteşe ilçesinde oturan iki çocuk babası 37 yaşındaki Yurttaş, maddi imkansızlıklar nedeniyle, ilkokulu bitirdikten sonra ailesinin yönlendirmesiyle bir berberin yanında çırak olarak mesleğe başladı.

Müşterileriyle daha iyi iletişim kurmak için hayatın her aşamasında eğitimin şart olduğuna inanan 25 yıllık berber Yurttaş, ortaokul ve lise eğitimini açık öğretimden tamamladı.

Daha sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden Sosyal Hizmetler Bölümü ön lisans, ardından da girdiği dikey geçiş sınavıyla Sosyoloji Bölümü lisans eğitimini tamamlayan Yurttaş, okuma azmi ve çalışkanlığıyla dikkati çekiyor.

İş yerinin başköşesine diplomasını asan ve çevresinde "sosyolog berber" olarak bilinen Yurttaş'ın azmi, herkese örnek gösteriliyor.

"Eğitim, yemek ve su gibi bir ihtiyaç"

Yurttaş, AA muhabirine, eğitime inancını hiç kaybetmediğini, bu nedenle ortaokul, lise ve üniversite eğitimini tamamladığını söyledi.

Boş zamanlarında internette dolaşmak yerine ders çalışmayı tercih ettiğini anlatan Yurttaş, eğitim sürecinde başta ailesi olmak üzere arkadaşları ve müşterilerinin desteğini aldığını dile getirdi.

Yaşadığı müddetçe eğitim almaya devam edeceğini belirten Yurttaş, şöyle konuştu:

"Berberlik insanlarla iç içe bir meslek. Berberler zaten müşterilerle sürekli sohbet halinde olduğu için bir sosyolog görevi yapıyor. Müşteriler berberlere bazen en gizli sırlarını bile anlatır. Mesleğim de beni insanlarla ikili iletişimim sayesinde sosyolog olmaya hazırladı. Eğitimimi bu diplomayla taçlandırdığım için mutluyum. Hedefim yüksek lisansımı da tamamlamak. Sürekli kitap okuyorum. Okumanın kesinlikle yaşı yok. Birinci üniversiteyi bitirenlere, ikinciyi de tavsiye ediyorum. Eğitimin nefes almak, yemek yemek ve su içmek gibi bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. İnsanlara eğitimle ve kitap okuyarak bilgilerini ve ufuklarını genişletmelerini tavsiye ediyorum."

Yurttaş, "Okuma azmimin çevremde de olumlu etkisi oldu. Bazı arkadaşlarım yarım kalan eğitimlerine devam ediyor. Aileler çocuklarına beni örnek gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Okuma azmi aşılıyor

Müşterilerden Tolga Kızılkaya da Yurttaş'ın mesleğinde çok başarılı olduğunu, eğitim sürecini de aksatmadığını ifade etti.

Yurttaş'ın kendisine de okuma azmi aşıladığını vurgulayan Kızılkaya, "İşletme mezunuyum ama berberimden etkilenince ikinci üniversite olarak sosyoloji bölümüne yazıldım. Aytaç, herkese örnek oluyor." dedi.

Kaynak: AA