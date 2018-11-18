Sosyetik Merve Taşkın'dan Yarı Çıplak Bornozlu Paylaşım!

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel Merve Taşkın, bornozlu cüretkar paylaşımıyla takipçilerini mest etti.

"EN MASUM İNSAN BENİM"

Merve Taşkın, banyoda çekildiği bornozlu cesur fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Taşkın, fiziğiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı. Taşkın paylaşımına, "En masum insan benim" yorumunu yaptı. Taşkın'ın paylaşımına yorum yapan bir takipçisi yorumunda, "Gerçekten ben böyle bir masumiyet görmedim." dedi. Başka bir takipçisi ise, "Sen en masumsan biz de cennetten çıkmayız." yorumunu yaptı.

BAKİRELİK AÇIKLAMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Takipçilerinin her sorusunu yanıtlayan 20 yaşındaki Merve Taşkın, 'Cinsel tercihlerin ne?' sorusuna "Sanırım ben aseksüelim ve hala bakireyim" cevabını vermişti. ABD'li model Kendall Jenner ile benzerliğiyle dikkat çeken Taşkın, ünlü model ile aynı pozu vermişti.