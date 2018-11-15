Sosyetik Güzel Ebru Şancı'dan, Ortalığı Karıştıracak Açıklama!
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Ebru Şancı, estetik yaptıranları kızdıracak açıklamalarda bulundu. Ebru Şancı, "Çok estetik yaptıranlar evdeki kedisine, köpeğine benzemeye başlıyor." dedi.
Kanal D'deki '2. Sayfa'ya konuk olan Ebru Şancı estetik yaptıranları kızdıracak sözler söyledi. Ebru Şancı, "Çok estetik yaptıranlar evdeki kedisine, köpeğine benzemeye başlıyor." dedi.
"ANNEANNEM BOTOKS YAPTIRSAN MI?' DİYOR"
Ebru Şancı, estetiğe karşı olmadığını ve yaptıranları yadırgamadığını ifade ederken "75 yaşındaki anneannem bile 'Acaba botoks yaptırsam mı?' diyor. Biz kadınlar yaş alıyoruz ama ruhumuz asla yaşlanmıyor. Tabii ki her şeyin fazlası zarar. Estetikte aşırıya kaçanlar bir müddet sonra evdeki köpeklerine benzemeye başlıyor. O sosyete dergilerine falan bakamıyorum hepsi gergin gergin geziyor" dedi. Şancı, izleyicilerden gelen ''Köpeklerine benziyor derken kimi kastettiniz?'' sorusuna ''Yok isim vermem. Köpek sahibi aşırı estetikli ünlülerden yola çıkın işte." yanıtını verdi.
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SEN YASLAN SENIDE GORELIMCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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pasta cila boya badana olmazsa sizler milet içine çıkamazsınız hep yapmacık sanat camiasıCevap Yaz 5 Yayından KaldırHAKAN: Sanat ?Yayından Kaldır
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Doğru bir tespit . Gerçekten acayip bi suratları var estetiklilerin. İnsanin birden karşısına ciksalar euzu billahi minelseytanirraciym diyesi geliyor . Ben bir keresinde korkup demiştim az kalsın dayak yiyordum :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Millet açlık işsizlikten kırılırken sizin gibiler arasını burasını bozdurmak için tonla para harcarsa ite bile benzeyemez ne kadar bos insanlarsiniz kalkmış birde yorum yapıyorCevap Yaz 7 Yayından Kaldır