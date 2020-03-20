Sosyete pazarları da kapatıldı Adana İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sosyete pazarları da kapatıldı.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sosyete pazarları da kapatıldı.

Korona virüs salgınından vatandaşların toplu olarak bulunduğu hayvan pazarlarının kurulmasının geçici süreyle durdurulmasının ardından bir dizi önlem daha alındı.

Bu kapsamda alınan tedbirlere ilave olarak vatandaşların küçük gruplar halinde de olsa bir araya gelerek temas ettiği aynı zamanda da kamuya açık alanlarda temizlik ve hijyen sorunu oluşturarak hastalığın yayılma ve bulaşma riskini artıran ve hiçbir yasal dayanağı olmadan park, cadde, sokak gibi kamuya açık alanlarda hayvan satışı yapılması tamamen yasaklandı.

Gıda gibi temel ihtiyaç maddeleri satışını kapsamayan ve vatandaşların yoğun olarak bir araya geldiği ve halk arasında sosyete pazarı olarak adlandırılan yerlerde gerek alışveriş sırasında gerekse para ve para üstü alışverişinde yoğun temas nedeniyle hastalığın bulaşma ve yayılma riski nedeniyle söz konusu bu pazarların geçici süreyle faaliyetleri durduruldu.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ve temas ettiği ruhsatlı ve kapalı iş yerleri dışında açık alanlarda kurularak satış yapılan evcil hayvan veya kuş pazarlarının kurulmasının hastalığın yayılma ve bulaşma riskine karşın geçici süreyle ikinci bir emre kadar durdurulmasına karar verildi. - ADANA

Kaynak: İHA