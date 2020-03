Sosyete pazarına 'koronavirüs' engeli İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında temel gıda ve temizlik malzemeleri dışında satış yapılmayacağı kararının ardından İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan 'sosyete pazarı' kurulmadı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında temel gıda ve temizlik malzemeleri dışında satış yapılmayacağı kararının ardından İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan 'sosyete pazarı' kurulmadı. Genelgeden haberi olmayan bazı vatandaşlar alışveriş yapmak için geldikleri pazardan eli boş döndü.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ile gönderdiği genelgede, semt pazarlarında temel gıda ve temizlik ürünleri dışındaki ürünlerin satışına izin verilmeyeceği kararının ardından, halk arasında 'sosyete pazarı' olarak adlandırılan ve tezgahlarında kıyafet, çanta, aksesuar, ayakkabı gibi ürünlerin satıldığı semt pazarları kurulmadı. Koronavirise karşı vatandaşların birbirleriyle olan temaslarını en az seviyeye indirmeyi hedefleyen genelge nedeniyle, cuma günleri Gaziemir'de kurulan 'sosyete pazarı' da bu hafta kurulmadı. Genelgeden haberi olmayan bazı vatandaşlar pazaryerinden eli boş döndü. Vatandaşlar, alınan bu kararı ise olumlu bulduklarını söyledi.

Ekonomik olmasından dolayı sosyete pazarına geldiğini belirten Metin Yılmaz (52), "Her Cuma burada sosyete pazarı kuruluyordu. Pazarda kıyafet, ayakkabı gibi ürünler olurdu. Fiyatlarının da uygun olmasından dolayı bizler de buraya gelip ihtiyaçlarımızı karşılıyorduk. Ancak bugün kapalı olduğundan habersiz bir şekilde geldim ve pazaryerini boş gördüm. Genelgeden haberim yoktu. Alışverişe gelmiştim ama şimdi geri evime döneceğim. Hepimizin temennisi koronavirüsten bir an önce kurtulabilmek. Umarım en az hasarla bu süreci atlatırız" dedi.'SABAH GELDİĞİMİZDE ŞAŞIRDIK'Gülay Kiraz (60) da, vatandaşların temastan kaçınması gerektiğinin altını çizerek sosyete pazarlarının kapatılması kararının doğru olduğunu belirtti. Kiraz, "Koronovirüs her tarafa yayıldığı için sosyete pazarlarının kapatılması kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerekiyor. Eşim ve benim almamız gereken ilaçlar vadr. Eczacımız, ilaçlarımızı getirdi. Onları aldım şimdi tekrar evime dönüyorum" diye konuştu.Sosyete pazarının kurulduğu bölgede bakkal dükkanı işleten Gökhan Yılmaz (35), alınan kararın doğru olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Gıda satışı yapılan yerler dışında tüm pazarlar kapatılıyor. Alınan önlemler kapsamında gelişmeyi olumlu karşıladım. Ancak yine de tam anlamıyla yeterli olmadığını düşünüyorum. Gıda satışı yapılan pazarlarda da önlemlerin ve denetimlerin artması gerektiğine inanıyorum. Pazarların faaliyetlerinin durdurulmasının ardından belediyelerin, pazarcı esnafına da sahip çıkması gerekiyor. Pazaryerinin yanında çalışan bir esnaf olarak işlerimde düşüş meydana geldi. Dükkanlarımızı bugünlerde yüksek gelir beklentisiyle açmıyoruz."Pazarcı Halit Akgün (34) de, vatandaşların durumu şaşkınlıkla karşıladığını söyleyerek, "Sabah geldiğimizde kıyafet satan arkadaşlarımızı göremeyince şaşırdık. Ardından da böyle bir karar alındığını öğrendik. Vatandaşlar da bize durumu sordular. Açıkçası biz birbirimizi tamamlıyorduk. Giyim için gelen gıda da alıyordu. Bizim de işlerimizi etkiledi" dedi.

Kaynak: DHA