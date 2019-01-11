Sosyete pazarı esnafından 'Adrianoupolis' tepkisi

EDİRNE - Edirne'de, her Cuma günü kurulan 'sosyete pazarı' olarak anılan Ulus Pazarı esnafı, son dönemde yaşanan 'Adrianoupolis' tartışmalarının kendilerini çok etkilediğini söyledi. Bir dönem akın akın pazarlarına geldiğini dile getiren esnaf grubu, Bulgar ve Yunan müşterilerinin adeta bıçak gibi kestiğini söyledi.

Edirne Belediyesi tarafından kentin muhtelif yerlerine asılan Yunanca ve Bulgarca yeni yıl kutlama mesajlarında Edirne'nin isminin 'Adrianoupolis' olarak yazılması bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı.

Ağustos 2018 itibariyle döviz kurunda yaşanan dalgalanma sebebiyle Türk lirası karşısında paraları değer kazanan Bulgar ve Yunanlı turistler, akın akın alışveriş için kente gelirken, son dönemde yaşanan 'Adrianoupolis' tartışmaları nedeniyle iki haftadır kente gelen turist sayısında azalma meydana geldiği iddia edildi.

"Kimse esnafın ekmeğiyle oynamasın"

Edirne Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Reisoğlu, kent ve dahi ülke gündemine konu olan 'Adrianoupolis' tartışmalarından dolayı iki haftadır, pazarlarında ve kent genelinde turist sayısının azaldığını belirterek, "Söz konusu tartışmalar nedeniyle ticaretimizde ciddi anlamda azalmalar yaşanmaktadır. 2 haftadır tabiri caizse bıçak kesmesi gibi ticaret Edirne'de durmuştur. Oteller boşalmıştır. Pazardaki ve çarşılardaki işler düşmüştür. Esnaflarımız burada canlı şahitleridir. Bu tür polemikler istemiyoruz. Belediyeye taş atacaklar diye, esnafın ekmeğiyle kimse oynamasın" dedi.

Kaynak: İHA