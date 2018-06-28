Sosyete Kasabı Nusret Koşu Bandında Üstü Çıplak Koştu!

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Saltbae hareketiyle milyonlarca kişi tarafından tanınan Nusret Gökçe, son videosuyla özellikle bayan takipçilerini heyecanlandırdı.

DÜZGÜN FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Yaptığı her hareketle gündem olmayı başaran sosyete kasabı Nusret, bu kez sporftif kişiliğiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Düzgün fiziğiyle koşu bandında üstü çıplak koşan Gökçe özellikle bayan takipçilerini heyecanlandırdı.