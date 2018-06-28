Sosyete Kasabı Nusret Koşu Bandında Üstü Çıplak Koştu!
Yaptığı her paylaşımla gündem olan Nusret Gökçe, düzgün fiziğiyle bayan takipçilerini heyecanlandırdı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Saltbae hareketiyle milyonlarca kişi tarafından tanınan Nusret Gökçe, son videosuyla özellikle bayan takipçilerini heyecanlandırdı.
DÜZGÜN FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Yaptığı her hareketle gündem olmayı başaran sosyete kasabı Nusret, bu kez sporftif kişiliğiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Düzgün fiziğiyle koşu bandında üstü çıplak koşan Gökçe özellikle bayan takipçilerini heyecanlandırdı.
YORUMLAR (13)
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Bu adam ünlü film baba serisindeki karakterlerden çok etkinmiş herhalde stili hep öyle ben mi yanlış görüyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Koşu bandında degil dışarda koş.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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görmemişin çocuğu olmuş tutmuş cukunu koparmış. sonradan görmelerde olur böyle vaka larCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ünlü cahiliiCevap Yaz Yayından Kaldır
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şaplak ata ata adam kudurdu soyuncak artıkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır