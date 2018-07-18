Sosyete Kasabı Nusret'in Yeni Videosu Takipçilerini Gülmekten Kırdı Geçirdi
Sosyete kasabı Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından paylaştığı videosuyla takipçilerine eğlenceli anlar yaşattı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Sosyete Kasabı Nusret Gökçe videosuyla takipçilerini kırdı geçirdi.
ŞOVU İZLERKEN SANDALYEDEN DÜŞTÜ
Sosyete kasabı Nusret Gökçe'nin et şovu sırasında o anları kaydetmek isteyen müşterisinin yere düşme görüntüsü sosyal medyayı kırdı geçirdi. Nusret'i videoya almak isteyen hayranı yere düşer düşmez kalkarak video çekmeye devam etti.
BOZUNTUYA VERMEDİ
Sosyete Kasabı Nusret "Durma parçala dedi" notuyla paylaştığı videoda, müşterisi yere düşmesine rağmen şovuna ara vermedi. Yere düşen adamı garsonlar yerden kaldırdı. Nusret'in hayranı hiç bozuntuya vermeden video çekmeye devam etti.
YORUMLAR (2)
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REZALET ADAMI OTURTDUKLARI YERE BAK PARASIYLA REZİL BU İNSANLARCevap Yaz Yayından Kaldır
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sen gel okadar paran olsun ama bır dukkanın olmasın nasıl dukkan merdıvenlı dukkanmı olurCevap Yaz Yayından Kaldır