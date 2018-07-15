Sosyete Kasabı Nusret'in Sosyal Medya Paylaşımı Kısa Süre İçerisinde Milyonlarca İzlenme Sayısına Ulaştı

Sosyal medyayı en aktif kullanan Türk ünlülerin başında gelen sosyete kasabı Nusret Gökçe'nin Instagram hesabından paylaştığı yeni videosu kısa süre içerisinde milyonlarca kez izlendi.

TUZLAMA HAREKETİYLE ŞOVUNU YAPMAYI İHMAL ETMEDİ

Kendisine özgü "Saltbae" hareketiyle milyonlarca kişi tarafından tanınan Nusret yine çok konuşulacak bir video imza attı. Özenle hazırladığı etin videosunu çeken Nusret, kendisiyle özleşen tuzlama hareketini de yapmayı ihmal etmedi.

RESTORANI MÜHÜRLENMİŞTİ

Sosyete kasabı Nusret dükkanının zabıtılar tarafından mühürlenmesiyle gündeme gelmişti. Beşiktaş Belediyesi tarafından yaptığı açıklamada, "Bebek'teki restoranın ruhsatının olmadığı tespit edilmiş, gerekli tedbirler alındıktan sonra zabıta ekipleri tarafından mühürlenmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.