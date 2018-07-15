Sosyete Kasabı Nusret'in Sosyal Medya Paylaşımı Kısa Süre İçerisinde Milyonlarca İzlenme Sayısına Ulaştı
Sosyete kasabı Nusret'in sosyal medya hesabından paylaştığı yeni videosu kısa süre içerisinde milyonlarca kez izlendi.
Sosyal medyayı en aktif kullanan Türk ünlülerin başında gelen sosyete kasabı Nusret Gökçe'nin Instagram hesabından paylaştığı yeni videosu kısa süre içerisinde milyonlarca kez izlendi.
TUZLAMA HAREKETİYLE ŞOVUNU YAPMAYI İHMAL ETMEDİ
Kendisine özgü "Saltbae" hareketiyle milyonlarca kişi tarafından tanınan Nusret yine çok konuşulacak bir video imza attı. Özenle hazırladığı etin videosunu çeken Nusret, kendisiyle özleşen tuzlama hareketini de yapmayı ihmal etmedi.
RESTORANI MÜHÜRLENMİŞTİ
Sosyete kasabı Nusret dükkanının zabıtılar tarafından mühürlenmesiyle gündeme gelmişti. Beşiktaş Belediyesi tarafından yaptığı açıklamada, "Bebek'teki restoranın ruhsatının olmadığı tespit edilmiş, gerekli tedbirler alındıktan sonra zabıta ekipleri tarafından mühürlenmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.
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Lan kasap seninde sonun Adnan Oktar gibi olmasınCevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır
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Nusretin dikkat etmesi lazım yoksa çöküşe geçer diyorum ama kimse kaale almıyor. Çünkü millet beni Nusr-ette yediğim pahalı menülerle biliyor.Cevap Yaz 12 2 Yayından KaldırZEBANİ: Sende mi bürütüşra7 1 Yayından KaldırBÜŞRA: ya yeter ne yedin bee iyy etten nefret ediom böö :)8 Yayından Kaldır
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nusret ett hemiom iyyCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır