Sosyete Kasabı Nusret, Etlerin Arasında Koro Yönetti

Sosyete kasabı Nusret, Beyazıt'ta açtığı son şubesinin kutlamalarına hız kesmeden devam ediyor. Nusret son olarak kendi şubelerine gelen etlerin kesildiği tesiste çalışanları ile birlikte klasik müzik eşliğinde koro yönetti.

ELİNDEKİ BIÇAKLARLA ORKESTRA ŞEFLİĞİ YAPTI

Nusret, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, eline aldığı bıçaklarla adeta bir orkestra şefi gibi çalışanlarını yönlendirerek klasik müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.