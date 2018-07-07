Sosyete Kasabı Nusret, ABD'nin Ünlü Times Meydanı'nın Ortasında Soyundu
Yaptığı her hareketle gündem olan, Türk ünlüler arasından en çok takipçi sayısına sahip sosyete kasabı Nusret, New York Times Meydanı'nda soyundu.
Sosyete kasabı Nusret sansasyon yaratacak bir paylaşıma daha imza attı. Instagramı en aktif kullanan ünlerinin başında gelen Nusret, önce New York'un ünlü Times Meydanı'nda ip atladı sonra soyundu.
ABD'NİN GÖBEĞİNDE SOYUNDU
Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Nusret'in Times Meyda'nında ip atlayarak başladığı videosunu, soyunarak bitirdi. Ayrıca Nusret ne kadar terlediğini göstermek için beyaz atletinin suyunu sıktı.
KOŞU BANDINDA ÜSTÜ ÇIPLAK KOŞMUŞTU
Daha öncede bir çok spor videosuyla gündeme gelen Nusret, koşu bandında üstü çıplak koştuğu videosunu da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yayınlamıştı.
YORUMLAR (14)
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HADİ BU YORUMA DİSLİKE ATINCevap Yaz Yayından Kaldır
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parayı gördü ne yapacağını şaşırdı. .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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CinsCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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su tipe bahhele tipsiz kıvırcık koyun...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Adami millet degil medya mesur zengin etti. Simdi para bol. Istedigi yere cadir kurar.Cevap Yaz Yayından Kaldır