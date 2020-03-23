Sosyalben 2020 gönüllü elçisi oldu
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bensu soral, Türkiye, Magazin

Sosyalben 2020 gönüllü elçisi oldu

Türkiye'de ve dünyada dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini hedefleyen atölye ve saha çalışmaları gerçekleştiren SosyalBen Vakfı'nın 2020 yılı için Gönüllü Elçisi Bensu Soral oldu.

23.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:00
Sosyalben 2020 gönüllü elçisi oldu



Taşımalı eğitimin bulunduğu bölgelerde SosyalBen Çocukları'nın sosyal gelişim ve sosyal kimliklerini desteklemek, ufuklarını genişletmek, özgüvenlerini güçlendirerek daha mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkı yapmak, paylaşım ve toplumsal bilinci kazanmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalarda SosyalBen Vakfı Gönüllü Elçisi Bensu Soral, vakfın çalışmalarına destek olarak, yeteneklerinin farkında güçlü nesillerden oluşan bir toplum vizyonu oluşturmayı hedefliyor. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 11 topluluğu ve 609 aktif gönüllüsüyle 35 binden fazla çocuğun hayatına dokunan SosyalBen Vakfı ile #HayaldenGerçeğe söylemiyle çocuklara rol model olmayı hedefleyen Soral, birlikte yürütülecek SosyalBen Vakfı saha çalışmalarının yanı sıra Hayvan Hakları projesini hayata geçirecek. Kırsaldaki hayvan algısında pozitif değişimler elde etmek ve hayvan hakları ihlallerinin önüne geçmeyi amaçlayan Soral, SosyalBen Vakfı ile birlikte atölye çalışmaları gerçekleştirecek.& ;

SosyalBen Vakfı Gönüllü Elçisi Bensu Soral: "SosyalBen'i kurulduğu günden bu yana takip ediyorum. Azimli çalışma ile kısa sürede hayata geçirdikleri projeler, dokundukları çocuklar beni çok etkiledi. Ulusal ve uluslararası platformlarda çok başarılı işlere imza attılar. Şimdi sıra birlikte güzel işlere imza atmakta. Çocukları çok seviyorum, SosyalBen Vakfı'nın Gönüllü Elçisi olmaktan ötürü büyük heyecan duyuyorum. Bunu doğum günümde paylaşmaktan dolayı ayrıca çok mutluyum. Benim için özel ve unutulmaz bir hediye oldu. Sosyal mesafeyi uyguladığımız bu dönemde her birimizin kendimize dönüp topluma, dünyaya nasıl fayda sağlayacağımızı düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Vakfın bu anlamda başlatmış olduğu bir hareket var: E-gönüllülük! Bu dönemde hazırlıklarımız ve çalışmalarımız üzerine odaklanacağız ve bir an önce çocuklarla buluşacağımız günü bekleyeceğiz." diyerek düşüncelerini dile getirdi.

SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi, SosyalBen Vakfı Gönüllü Elçisi Bensu Soral hakkında: "Gönüllü Elçimiz Bensu Soral, SosyalBen'i kurulduğu günlerden itibaren takip eden değerli bir rol model. Hayallerine olan tutkularını gerçeğe dönüştüren bir isim Kendisiyle bir araya gelmek için doğru zamanı bekledik. #HayaldenGerçeğe yürümeye karar verdik. SosyalBen Ailesi adına heyecan verici çalışmalar gerçekleştirmek için bir an önce çocuklarımızla buluşacağımız an üzerinde çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz ve çok olumlu dönüşler aldığımız E-Gönüllülük ile sosyal izolasyon döneminde evlerimizden Gönüllü Elçimiz Bensu Soral ile çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

SosyalBen Hakkında:

Kurulduğu günden bu yana Kars'tan Edirne'ye, Sinop'tan Hatay'a, Nepal'den Moğalistan'a, Kamboçya'dan Karadağ'a kadar Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesinde gerçekleştirdiği saha çalışmalarıyla 35 bin'den fazla çocuğun hayatına dokunan SosyalBen Vakfı, ilkeleri doğrultusunda çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak yaşadıkları dünyanın farkında ve sorumlu bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.& ;

SosyalBen Vakfı Türkiye'de ve dünyada gerçekleştirdiği saha çalışmalarında, resim, müzik, dans, spor, yaratıcı yazarlık, kısa film, fotoğraf, yaratıcı drama, icat gibi farklı temalardaki atölye çalışmalarıyla sosyal benliğinin ve yeteneklerinin farkında olan güçlü nesillerden oluşan bir toplum hayal ederek çocukların geleceği için çalışıyor

Kaynak: Snob Magazin

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