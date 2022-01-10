Sosyal yaşantı Eskişehir'i vaka sayılarında zirveye taşıdı

ESKİŞEHİR (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre Eskişehir, vaka oranı olarak yüz binde 825,92 ile ülkedeki en yüksek düzeye sahip il oldu. Vaka sayılarının açıklanmasından sonra ise vatandaşlar da genel bir tedirginlik oluşturdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken, herkesi tedbirli olmaya davet etti ve "En ufak belirtide dahi PCR testi verilmesi gerekir, semptomlar aşırı belirgin değil" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sosyal medya hesabından 24-31 Aralık 2021tarihleri arasındaki vaka oranlarının bulunduğu insidans haritasını ve vaka sayısı en çok artan illerin grafiğini yayınladı. Koca'nın paylaşımını yaptığı grafiğe göre Eskişehir'de, bir önceki vaka oranlarına göre yüz binde 398,50 artış görüldü. Bir önceki haritada yüz binde 427,42 olan oran, 825,92 oldu. Böylelikle yaklaşık 900 bin nüfusu olan Eskişehir'de 7bin ile 7 bin 500 arasında vaka sayısı oldu. Aşılama çalışmalarında yüzde 85,3 ile Türkiye genelinde 7. sırada olan Eskişehir, vaka sayılarındaki oranıyla ise zirvede yerini aldı. İl genelinde vaka sayılarının artmasına birçok sebep gösterilirken, vatandaşlarda da tedirginlik başladı.

"Allah'tan aşı oranımız çok yüksek"

Eskişehir'de aktif seyreden sosyal yaşantıdan dolayı vaka sayılarında patlama yaşandığını belirten Bülent Yağcı, maskenin önemine değindi. Aşı oranı yüksek olmasa daha kötü durumlarla karşılaşabileceğimizi söyleyen Yağcı, "Eskişehir sosyal yaşamayı seven bir şehir. Aşı oranı da yüzde 85 civarlarında, yani yüksek. Bunlardan dolayı insanlar aşısına güveniyor, ama yanlış yapıyor. Maske takmak gerekiyor. Omicron sokakta bile bulaşabilecek düzeyde. Bu aşamada maskesiz hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Restoranlarda, kafelerde, alışveriş merkezlerinde herkes çok üst üste duruyor. Restoranlarda ağızları açık duruyorlar yemek yedikleri için. Muhtemelen bulaşma oralarda oluyor. Bir de yılbaşı geçirdik. Yılbaşında da bütün mekanlar doluydu. Eskişehir patladı maalesef. Allah'tan aşı oranımız çok yüksek" dedi.

"Hastalık yokmuş gibi davranıyorlar"

Vatandaşın duyarsız davranışlarıyla vakaların bu kadar yükseldiğini belirten Sinan Öner, hastalığın görmezden gelindiğini söyledi. Genel bir sorun ile karşı karşıya olduğumuzu ifade eden Öner, "Kendi ilimize bakıyorum, ama genel olarak çok rahat bir ortam var. İnsanlar çok duyarsız. Kalabalık ortamların içinde hastalık yokmuş gibi davranıyorlar. Acısı da böyle çıkıyor. Ama bu sadece Eskişehir'de böyle değil. Şimdi Eskişehir'de böyle fakat genel bir sorun bu" şeklinde konuştu.

"Omicron'un hafif atlatılmasına güveniyorlar"

Maske takılmadığını ve dikkat edilmediğini belirten Sude Öztürk, insanların hastalığı hafife aldığını ifade etti. Omicron varyantının hafif atlatıldığı için çok önemsenmediğini söyleyen Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Dikkat edilmiyor bence. Hiç kimse kurallara uymuyor. Maske takan yok. Bence bu yüzden artış var. Çünkü çok rahatladı herkes. Eskişehir'de bu kadar çoğalmasının sebebi bence bu oluyor. Bana bir şey olmaz diye düşünüyorlar. Omicron'un hafif atlatılmasına güveniyorlar."

"Bu sayıların azalması için mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor"

Eskişehir'deki aşılama oranlarıyla birlikte belirtilerin azaldığını ve bundan dolayı bulaşmanın arttığını belirten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken, herkesi tedbirli olmaya davet etti. En ufak belirtide dahi PCR testi verilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Birgül Yelken, semptomların aşırı belirgin olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Son zamanlarda Eskişehir'de görülen vaka artışlarının en büyük sebebi hastalığın belirgin bir belirti göstermemesinden, basit burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı veya baş ağrısı gibi bulgularla seyretmesinden kaynaklanmaktadır. Özellikle genç nüfusta semptomların çok hafif olması vaka sayılarının artışına neden olmaktadır. Eskişehir son açıklanan rakamlara göre artık vaka sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Bunun nedeni genç nüfusun yüksek olmasıdır. Aşılanma oranını da yüksek olması da ilimizde semptomların hafif seyretmesinin nedeni olabilir. Eskişehir halkının duyarlılığı yüksek olması nedeniyle hafif semptomun olan veya teması olanlar hemen PCR örneği vermek istemektedir. Sonuç olarak, özellikle ortak alanları yoğun kullanan gençlerin koronavirüs tedbirlerine mutlaka uyması gerekiyor. Gençlerin yoğun olarak kullandığı işletmelerin sahipleri de sıkı tedbirler almalıdır. Aşılanmanın yapılmasıyla mutasyona uğrayan koronavirüste sonrasında semptomlar tam anlamıyla belli olmuyor. Sadece bir boğaz ağrısı ya da yüksek ateş olan vatandaşlarımız da da PCR testi pozitif çıkabiliyor. Bu sayıların azalması için mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor. Çünkü önemli semptom hissetmeyen vatandaşlarımızın pozitif olmadığını düşünmemesi, test vermesi ve izole olması gereklidir. Hepimiz aynı gemideyiz ve bu salgını hep birlikte yeneceğimizi düşünüyorum." - ESKİŞEHİR