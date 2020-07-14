Sosyal Yaşam Kampüsünde nikah İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsünde tanışan ve hayatlarını birleştirme kararı alan Ayşe Küpeli ile Cevat Tunçel, renkli bir nikah töreni ile dünya evine girdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsünde tanışan ve hayatlarını birleştirme kararı alan Ayşe Küpeli ile Cevat Tunçel, renkli bir nikah töreni ile dünya evine girdi. Evlilik cüzdanını alan Küpeli'nin "Tapuyu aldık" sözleri herkesi güldürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Buca'daki Sosyal Yaşam Kampüsünde heyecanlı bir gün yaşandı. 2 yıl önce Kampüste yaşamaya başlayan ve burada tanıştıktan sonra birbirine aşık olan 3 çocuk annesi Ayşe Küpeli (74) ile 5 çocuk babası Cevat Tunçel (72), hayatlarını birleştirme kararı aldı. Çiftin nikah töreni için kampüsün bahçesi hazırlandı. Korona virüs salgınından dolayı sınırlı sayıda davetli ile yapılan törene katılanlar, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etti. Ayşe Küpeli ile Cevat Tunçel'in nikahını Çiğdem Karşıyakalı kılarken, nikah şahitliğini ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Tugay ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın üstlendi. Evlilik cüzdanını alan Küpeli'nin "Tapuyu aldık" sözleri herkesi güldürdü.

"Herkes bizim gibi mutlu olsun"

Cevat Tunçel ile Sosyal Yaşam Kampüsünde tanıştıklarını söyleyen Ayşe Küpeli, "Ben rahatsızlığımdan dolayı ağır taşıyamıyordum. Bazı ihtiyaçlarım oluyordu, alışveriş yapamıyordum. Sağ olsun hep yardımcı oldu. Sonra kahve ve çay derken arkadaşlığımız pekişti. Sonra evlilik teklifinde bulundu. Bizim gibi Allah herkesi mutlu etsin" dedi. Cevat Tunçel de, kadere inandığını söyleyerek, "Kadere inanarak bu işe devam ettik. Belki dışarıda olan bütün olaylar bizi buraya getirdi. Allah nasip etti, oldu" diye konuştu. Nikah töreninin de çok güzel olduğunu vurgulayan Tunçel, "Çok mutluyuz. Çok huzurluyuz. Bizim yaşımızda olan bu durumdaki kişilerin de kalan ömrünü, huzur ve ve mutluluk içerisinde geçirmelerini diliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Herkes bizim gibi mutlu olsun" sözlerine yer verdi. Çiftin nikah şahitliğini yapan Ertuğrul Tugay ise gelin ve damada mutluluklar diledi. Bir süre dans eden çift herkesi kendilerine hayran bıraktı. - İZMİR

Kaynak: İHA