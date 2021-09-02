Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına 188 milyon lira kaynak aktarılacak
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına 188 milyon lira kaynak aktarılacak

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına 188 milyon lira kaynak aktarılacak
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) vakfına 188 milyon lira kaynak aktarılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) vakfına 188 milyon lira kaynak aktarılacağını açıkladı.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 81 ilde ve ilçelerde bulunan SYD vakıflarına, faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay "periyodik pay" adı altında kaynak aktarımında bulunduklarını hatırlattı.

Eylüle ilişkin bilgi veren Yanık, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 188 milyon lira kaynak aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Vakıflar kanalıyla gönderilen bu ödeneklerin, dezavantajlı vatandaşlar ve hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldığını belirten Yanık, bu kaynakla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının mali imkanlarını güçlendirdiklerini, böylece ihtiyaçlara daha hızlı ve etkin yanıt verdiklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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