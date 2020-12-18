Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na 186 milyon ek kaynak
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na 186 milyon ek kaynak

18.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:17
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na 186 milyon ek kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 salgını nedeniyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na 186 milyon lira ek kaynak aktarıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 salgını nedeniyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na 186 milyon lira ek kaynak aktarıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk, Aralık ayında bin 3 SYD Vakfı'na gönderdikleri periyodik paya ilaveten 186 milyon ek kaynak gönderildiğini ve toplamda gönderilen kaynağın 373 milyon liraya ulaştığını belirtti. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra salgın dolayısıyla "dönemsel muhtaçlık" kriterleri taşıyan kişilere de yardımda bulunduklarını hatırlatan Selçuk, aktarılan kaynakla hem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkanlarını güçlendirdiklerini hem de vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini ifade etti.

Vakıflar kanalıyla gönderilen ödenekler, dezavantajlı durumda bulunan vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyor.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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