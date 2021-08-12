Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Personel Alım İptali Hk.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Personel Alım İptali Hk.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Personel Alım İptali Hk.
Habermetre - Haberler | Toplum

Muş Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında istihdam edilmek üzere 27. 07. 2021 tarihinde ilanı yapılan 2 (iki) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Sözleşmeli Personel alımı iptal edilmiştir.

Muş Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında istihdam edilmek üzere 27. 07. 2021 tarihinde ilanı yapılan 2 (iki) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Sözleşmeli Personel alımı iptal edilmiştir.

Kamuoyuna sunulur.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mehmet Şimşek Erdoğan Yüksek Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Şahan Gökbakar Berdan Mardini
Spor Merve Çoban Metin Oktay Fatih Terim Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Personel Alım İptali Hk. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 16:41:04. #1.15#

title