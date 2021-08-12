Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Personel Alım İptali Hk.

Muş Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında istihdam edilmek üzere 27. 07. 2021 tarihinde ilanı yapılan 2 (iki) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Sözleşmeli Personel alımı iptal edilmiştir.