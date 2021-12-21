Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı - 2022 Yılı STK Üye Seçimi

ANTALYA (Habermetre) - 5263 sayılı kanunun 19. maddesi gereğince 2022 yılı faaliyet dönemi için İl Vakıf Mütevelli Heyet Üyesi olarak görev yapmak üzere 3294 sayılı kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) katılımı ile kendi aralarından 2 (iki) üyenin seçimi 23. 12. 2021 tarihinde yapılacaktır.

Bu bağlamda Vakfımıza yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, aşağıda belirtilen dernekler; söz konusu seçime katılacak olup, tüm kamuoyuna duyurulur.

1- Antalya Şehit ve Gazi Aileleri ve Malulleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

2- Aktif Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

3- Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi

4- Türkiye Kızılay Derneği Antalya Şubesi

5- Yardım Et Mutlu Ol Derneği

Tüm duyurular için tıklayınız...

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet