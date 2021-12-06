Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı - 2022 Yılı Mütevelli Heyetine Üye Seçimi Duyurusu

MURATPAŞA, ANTALYA (Habermetre) - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı - 2022 Yılı Mütevelli Heyetine Üye Seçimi DuyurusuANTALYA İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINDAN DUYURU3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun, 5263 ve 6525 Sayılı Kanunlar ile değişik 7. Maddesinde, "İl dahilindeki mahalle muhtarlarının Valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kendi aralarından seçecekleri iki muhtar üye ve 3294 sayılı Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin kendi aralarında seçecekleri iki temsilcinin İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Mütevelli Heyetinde görev yapacağı" hükme bağlanmıştır. Bu nedenle; Vakfımız 2022 yılı Mütevelli Heyetinde görev yapmak üzere; a) İki sivil toplum kuruluşu temsilcisi üye seçimi 23. 12. 2021 Perşembe günü saat 10. 00 da, b) İki muhtar üye seçimi 23. 12. 2021 Perşembe günü saat 14. 00 da, Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Tarım Kampüsü Muratpaşa/ANTALYA adresinde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır. Seçime Katılacak Sivil Toplum Kuruluşlarının: 1 - Kuruluşlarını temsil edecek yöneticinin görev ve temsil etmeye yetkili olduğuna dair Yönetim Kurulu kararı, 2 - Kuruluşun (Dernek/Vakıf) halen faaliyette bulunduklarına dair İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden/ Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alacakları belge, • Tüm istenilen belgeler ile birlikte en geç 17. 12. 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Cumhuriyet Mahallesi 663 Sokak No: 63 Muratpaşa/ Antalya adresinde bulunan, Antalya İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hizmet binasına teslim edilmesi gerekmektedir. • Başvuruda bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının, 3294 sayılı Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyetlerde bulunup bulunmadıkları değerlendirilerek, seçime katılabilecek Sivil Toplum Kuruluşlarının listesi 21. 12. 2021 Salı ve 22. 12. 2021 Çarşamba günleri Antalya Valiliği (www. antalya. gov. tr) ve Vakfımız internet sitelerinde (www. antalyasydv. gov. tr) duyurulacaktır. Seçime katılacak Mahalle Muhtarlarının: 1 - Muhtar Kimliklerinin yanlarında bulunması gerekmektedir. İLGİLİLERE ÖNEMLE DUYURULUR

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