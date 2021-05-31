Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Vakfımız 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amacına uygun çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni yardımda bulunmak üzere kurulmuştur.