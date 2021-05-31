Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Habermetre - Haberler | Toplum

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünün Görevleri;Vakıf Başkanına karşı sorumlu olarak mevzuat ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü düzenlemeleri çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının faaliyetlerini yürütür ve koordine eder.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünün Görevleri;

Vakıf Başkanına karşı sorumlu olarak mevzuat ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü düzenlemeleri çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının faaliyetlerini yürütür ve koordine eder.

Mütevelli Heyeti Gündemini Hazırlamak, Yardım taleplerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili iş ve işlemleri planlamak, organize etmek. Belirli zaman aralıklarında yapılacak SOYBİS sorgulamalarının sonucuna göre, durumu değişen hanelerin incelenmesini sağlatmak. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinin görev alanında olan sosyal inceleme kapsamındaki hane ve çevre incelemelerinin takibini ve denetimini yapmak. Yardım dağıtımının organizasyonunu yapmak ve gerektiğinde nezaret etmek. Vatandaşların istek ve şikayetleri ile ilgili karşılıklı görüşmeleri gizlilik ilkesine uygun olarak yapmak ve gereği halinde Vakıf Başkanına raporlamak. Vakıfla ilgili kanun, yönetmelik, genelge, genel yazı gibi düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak ve ilgililere bilgi vermek. Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir testi işlemlerinin ilgili mevzuatta belirtilen şekilde ve süre sınırları içerisinde sonuçlandırılarak SGK'ya bildirilmesini sağlatmak, Kaymakam Tarafından Verilen Diğer İşleri yapmak.

Kaynak: Habermetre

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