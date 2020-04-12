Sosyal yardımlarla geçinen engelli amcadan duygulandıran bağış - Sosyal yardımlarla geçinen engelli amcadan duygulandıran bağış İran sınırında ikamet eden yaşlı amca, devletin verdiği engelli maaşı ve 1000 TL nakdi yardımdan biriktirdiği 500 TL'yi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında ikamet eden ve...

- Sosyal yardımlarla geçinen engelli amcadan duygulandıran bağış

İran sınırında ikamet eden yaşlı amca, devletin verdiği engelli maaşı ve 1000 TL nakdi yardımdan biriktirdiği 500 TL'yi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında ikamet eden ve sosyal yardımlarla geçimini sağlayan engelle amca, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek oldu.

Korona virüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destekler devam ediyor. Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki Sarıçimen Mahallesi'nde ikamet eden ve sosyal desteklerle geçimini sağlayan Şevket Ülgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya karşı kayıtsız kalmadı. Sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmesi nedeniyle evden çıkamayan Ülgen, hemen Vefa Sosyal Destek Grubuyla irtibata geçti. Devletin verdiği engelli maaşı ve 1000 TL nakdi yardımdan biriktirdiği 500 TL'yi evine gelen görevliye teslim eden Şevket Ülgen, "Durumum iyi olmadığı için akrabalarım ve devletimiz tarafından yardım alıyorum. Cumhurbaşkanımız kampanyayı açıkladığında çok hoşuma gitti. Ben de bu 500 TL'yi bağışlıyorum. Devletimiz her zaman bize yardımcı oluyor. Benim de kampanyaya katkım olsun istedim" dedi.

Çaldıran Kaymakamı Adem Can ise yaşanan olay karşısında çok duygulandığını belirterek, "Şevket amcamız, Cumhurbaşkanımızın başlattığı dayanışma kampanyasına elindeki 500 lirayı bağışlayarak destek oldu. Sosyal yardımlarla geçinen amcamızın bu davranışı hepimizi duygulandırdı. Milletimizin yüceliği de buradan gelir. Zor günlerde nasıl kenetlendiğimizin en güzel örneğidir. Kendisine teşekkür eder, ellerinden öpüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA