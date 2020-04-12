Sosyal yardımlarla geçinen engelli amcadan duygulandıran bağış
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Sosyal yardımlarla geçinen engelli amcadan duygulandıran bağış - Haber
Çaldıran, İran, Yerel

Sosyal yardımlarla geçinen engelli amcadan duygulandıran bağış

- Sosyal yardımlarla geçinen engelli amcadan duygulandıran bağış İran sınırında ikamet eden yaşlı amca, devletin verdiği engelli maaşı ve 1000 TL nakdi yardımdan biriktirdiği 500 TL'yi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında ikamet eden ve...

12.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:30
Sosyal yardımlarla geçinen engelli amcadan duygulandıran bağış

- Sosyal yardımlarla geçinen engelli amcadan duygulandıran bağış

İran sınırında ikamet eden yaşlı amca, devletin verdiği engelli maaşı ve 1000 TL nakdi yardımdan biriktirdiği 500 TL'yi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında ikamet eden ve sosyal yardımlarla geçimini sağlayan engelle amca, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek oldu.

Korona virüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destekler devam ediyor. Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki Sarıçimen Mahallesi'nde ikamet eden ve sosyal desteklerle geçimini sağlayan Şevket Ülgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya karşı kayıtsız kalmadı. Sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmesi nedeniyle evden çıkamayan Ülgen, hemen Vefa Sosyal Destek Grubuyla irtibata geçti. Devletin verdiği engelli maaşı ve 1000 TL nakdi yardımdan biriktirdiği 500 TL'yi evine gelen görevliye teslim eden Şevket Ülgen, "Durumum iyi olmadığı için akrabalarım ve devletimiz tarafından yardım alıyorum. Cumhurbaşkanımız kampanyayı açıkladığında çok hoşuma gitti. Ben de bu 500 TL'yi bağışlıyorum. Devletimiz her zaman bize yardımcı oluyor. Benim de kampanyaya katkım olsun istedim" dedi.

Çaldıran Kaymakamı Adem Can ise yaşanan olay karşısında çok duygulandığını belirterek, "Şevket amcamız, Cumhurbaşkanımızın başlattığı dayanışma kampanyasına elindeki 500 lirayı bağışlayarak destek oldu. Sosyal yardımlarla geçinen amcamızın bu davranışı hepimizi duygulandırdı. Milletimizin yüceliği de buradan gelir. Zor günlerde nasıl kenetlendiğimizin en güzel örneğidir. Kendisine teşekkür eder, ellerinden öpüyorum" diye konuştu.

Sosyal yardımlarla geçinen engelli amcadan duygulandıran bağış

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haber
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber Haber
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası 'Endişeliyim' diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haber
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haber
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Muhabirin sorduğu soruya sinirlenen Ozan Güven: Bana ne lan Cem'den Haber
Muhabirin sorduğu soruya sinirlenen Ozan Güven: Bana ne lan Cem'den
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı
İstanbul'daki özel bir hastanenin korona mücadelesi görüntülendi
İstanbul'daki özel bir hastanenin korona mücadelesi görüntülendi
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
'Ekmek kavgası' diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Simge Sağın Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Daha Fazla Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Sosyal yardımlarla geçinen engelli amcadan duygulandıran bağış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 13:55:40. #1.15#
title