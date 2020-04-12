Sosyal yardımlarla geçinen engelli adamdan duygulandıran bağış Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında ikamet eden ve sosyal yardımlarla geçimini sağlayan engelli Şevket Ülgen, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 500 lira bağışlayarak destek oldu.

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında ikamet eden ve sosyal yardımlarla geçimini sağlayan engelli Şevket Ülgen, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 500 lira bağışlayarak destek oldu.

Korona virüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destekler devam ediyor. Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki Sarıçimen Mahallesi'nde ikamet eden ve sosyal desteklerle geçimini sağlayan Şevket Ülgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya kayıtsız kalmadı. Sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmesi nedeniyle evden çıkamayan Ülgen, Vefa Sosyal Destek Grubu ile irtibata geçti. Devletin verdiği engelli maaşı ve bin lira nakdi yardımdan 500 TL'yi evine gelen görevliye teslim eden Ülgen, "Durumum iyi olmadığı için akrabalarım ve devletimiz tarafından yardım alıyorum. Cumhurbaşkanımız kampanyayı açıkladığında çok hoşuma gitti. Ben de bu 500 TL'yi bağışlıyorum. Devletimiz her zaman bize yardımcı oluyor. Benim de kampanyaya katkım olsun istedim" dedi.

Çaldıran Kaymakamı Adem Can yaşanan olay karşısında çok duygulandığını belirterek, "Şevket amcamız, Cumhurbaşkanımızın başlattığı dayanışma kampanyasına elindeki 500 lirayı bağışlayarak destek oldu. Sosyal yardımlarla geçinen amcamızın bu davranışı hepimizi duygulandırdı. Milletimizin yüceliği de buradan gelir. Zor günlerde nasıl kenetlendiğimizin en güzel örneğidir. Kendisine teşekkür eder, ellerinden öpüyorum" diye konuştu.

(M. Emin Arvas/İHA)

Kaynak: İHA