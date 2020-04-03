Sosyal yardımların evlere teslim edilmesine başlandı Bitlis ve Muş il merkezleri ile ilçelerinde, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında yapılan sosyal yardım ödemeleri, hak sahiplerine evlerinde yapılıyor.

Bitlis ve Muş il merkezleri ile ilçelerinde, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında yapılan sosyal yardım ödemeleri, hak sahiplerine evlerinde yapılıyor. PTT'de sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle sosyal yardım ödemeleri, PTT görevlileri, polis, jandarma ve kolluk kuvvetlerince, hak sahiplerine evlerinde yapılmaya başlandı. Bitlis'in Hizan ilçesinde PTT personeli ile polisler, sağanağa rağmen mahalleleri gezerek 1500 kişiye sosyal yardım ödemelerini yaptı. Ekipler, dolaştıkları mahallelerde halkı evlerinden çıkmamaları konusunda da uyardı. Kent sakinlerinden Sadullah İtmeç, evlerinde yaşlı bireylerin bulunduğunu belirterek, "PTT'ye gidip para çekemiyorduk. Ekipler, eve getirip teslim ettiler. Allah razı olsun." dedi. Kaynak: AA