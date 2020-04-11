Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gidildi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şartlı doğum yardımının 100 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktarın da 325 liraya çıkarıldığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şartlı doğum yardımının 100 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktarın da 325 liraya çıkarıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 61'ini kadınların oluşturduğunu belirtti.

Selçuk, yardım programlarında ödenen miktarların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle artırıldığını ifade ederek, "Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde, sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik; şartlı doğum yardımını 100 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktarı da 325 liraya çıkardık." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, 2003'ten bu yana çocuk ve kadınlar için şartlı sağlık yardımı, şartlı gebelik yardımı, şartlı doğum yardımı ve şartlı lohusalık yardım programları gibi Sağlık Yardım Programları, 2012'den bu yana da eşi vefat etmiş, yoksulluk riski ile karşı karşıya kadınlar için Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programı (EVEK) uygulandığını bildirdi.

2019'da sağlık programları kapsamında 1,3 milyon kişi için 433 milyon, EVEK programı kapsamında da 165 bin kadın için 377 milyon ödeme yaptıklarını aktaran Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sosyal koruma alanına ilişkin bütün hizmetlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altında toplandığını hatırlattı.

Bu süreçte zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen, sosyal riskleri önleyici politikalar geliştirdiklerini ve uyguladıklarını belirten Selçuk, "Bakanlığımıza verilen görevin bir gereği olarak, hak temelli hizmet anlayışı ile toplumun dezavantajlı kesimlerini sosyal dışlanmadan koruyor ve mağduriyetlerini gideriyoruz. Sunduğumuz hizmet ve yardımların toplumun tüm kesimlerine yayılmasında, artan bütçe kaynaklarımızın rolü büyüktür." değerlendirmesinde bulundu.

Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk, sosyal yardımların rekor seviyede artırıldığını ve kaynakların mali disiplin içerisinde amacına uygun olarak kullanıldığını da sözlerine ekledi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, şartlı sağlık yardımı, şartlı lohusalık yardımı ve şartlı gebelik yardımı miktarlarında da yüzde 29'luk artışa gidildi.

Kaynak: AA