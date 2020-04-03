Sosyal yardımlar kapı kapı dağıtılıyor Sosyal yardımlar kapı kapı dağıtılıyor Adıyaman'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak olan yardım paraları Vefa Sosyal destek Grubu üyeleri tarafından muhtar ve imamların desteği ile sahiplerine ulaştırılıyor.

Sosyal yardımlar kapı kapı dağıtılıyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak olan yardım paraları Vefa Sosyal destek Grubu üyeleri tarafından muhtar ve imamların desteği ile sahiplerine ulaştırılıyor.

PTT şubelerinden dağıtılan ancak sosyal mesafenin korunamamasından dolayı ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar evlerinde dağıtılmaya başlandı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında Adıyaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından görevlendirilen Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından paralar dağıtılıyor. Adıyaman merkez ve köylerinde bu yardımlardan faydalanacak olan yaklaşık 14 bin 500 civarında kişi bulunduğu bu kişiler arasında PTT kartı olmayanların evlerine bu yardımların yapılacağı belirtildi.

Paralarını sayarak teslim alan kişiler, "Allah devletimizden razı olsun. İnşallah biran evvel bu derdi de üzerimizden def etsin" diyerek dua etti.

Kaynak: İHA