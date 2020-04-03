Sosyal yardımlar dağıtılmaya başlandı PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle bin TL nakdi yardım paraları, jandarma, polis, postacı ve bekçiler tarafından dağıtılmaya başlandı.

PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle bin TL nakdi yardım paraları, jandarma, polis, postacı ve bekçiler tarafından dağıtılmaya başlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine ödenecek olan bin TL nakdi yardım ödemelerinin, PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyl, evden yapılmasına karar verilmişti. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri, ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar giderek yardım paralarını dağıtıyor.

Gönence Mahallesi sakini Ruziye Kurt, "Devletimizden Allah razı olsun, jandarmamız evimize kadar geldi. Paramızı teslim aldık, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gönence Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Ayten, "Ben ve azalarım mahallemiz için kol kanat gerdik. Yaşlılarımızın her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için elimizden geleni yapıyoruz. Jandarma ekiplerimizle birlikte ihtiyaç sahiplerinin paralarını teslim ediyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA