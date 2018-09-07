Sosyal Yardımla Geçinenler Lüks Araca Binemez mi Avrupalı Türkler Cevaplıyor

Sosyal Yardımla Geçinenler Lüks Araca Binemez mi Avrupalı Türkler Cevaplıyor

Gurbetçilerden, ihityacı olmadığı halde alınan yardımların haksız kazanç olduğunu savunup Alman polisine destek verenler de var hem sosyal yardım alıp hem de lüks araç sahibi olmayı savunan da (Video).

Gurbetçilerden, ihityacı olmadığı halde alınan yardımların haksız kazanç olduğunu savunup Alman polisine destek verenler de var hem sosyal yardım alıp hem de lüks araç sahibi olmayı savunan da (Video).

Kaynak: Euronews.com

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