Sosyal yardım ve sosyal hizmetlere Aile Destek mobil uygulamasından ulaşılabilecek - Haberler

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Sosyal yardım ve sosyal hizmetlere Aile Destek mobil uygulamasından ulaşılabilecek

İhlas Haber Ajansı - Ömer Faruk Karataş - Genel
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Sosyal yardım ve sosyal hizmetlere Aile Destek mobil uygulamasından ulaşılabilecek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hayata geçirdiği "Aile Destek" mobil uygulaması sayesinde sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerle ilgili bilgilere kolayca ulaşılarak, uygulama üzerinden sosyal yardım ve...

Sosyal yardım ve sosyal hizmetlere Aile Destek mobil uygulamasından ulaşılabilecek

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hayata geçirdiği "Aile Destek" mobil uygulaması sayesinde sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerle ilgili bilgilere kolayca ulaşılarak, uygulama üzerinden sosyal yardım ve sosyal hizmetlere başvuru yapılabilecek.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakanlığın sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerinin yer aldığı "Aile Destek" mobil uygulamasını geliştirdi. Vatandaşlar uygulamadaki sosyal hizmetler başlığı altında "Çocuk Hizmetleri", "Engelli Hizmetleri", "Yaşlı Hizmetleri", "Aile Hizmetleri", "Kadına Yönelik Hizmetler", "Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Hizmetler", "Yurtdışı Hizmetleri", "Sivil Toplum Hizmetleri" ve "Eğitim ve Yayın Hizmetleri" kategorileri altında sunulan hizmetlere ilişkin bilgileri, faydalanma şartlarını ve başvuru kanallarını görebiliyor.

Sosyal yardımlar başlığı altında ise vatandaşlar faydalanmak istediği desteğin şartlarına ve başvuru kanallarına ilişkin bilgi sahibi oluyor. "Aile Destek" mobil uygulaması üzerinden e-Devlet aracılığıyla sosyal yardım ve sosyal hizmet başvuruları yapılabilecek. Başvurunun yanı sıra yine e-Devlet kapısı üzerinden sunulan durum/sonuç/ödeme sorgulama hizmetlerine doğrudan yönlendirme linkleri sayesinde erişilebilecek. "Aile Destek" mobil uygulamasında ayrıca bakanlık haberleri ve duyuruları da yer alıyor. Uygulama, Bakanlık tarafından halkın hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için kurulan ALO 183, ALO 144 gibi çağrı merkezlerinin doğrudan aranabilmesi ve Kadın Destek Uygulaması'na doğrudan erişilmesi imkanı da sağlıyor.

Uygulama, IOS mobil marketinden https://apps.apple.com/us/app/aile-destek/id1606165366, Android mobil marketinden ise https://play.google.com/store/apps/details'id=app.aile.gov.tr uzantısıyla ücretsiz indirilebilecek.

Sosyal yardım ve sosyal hizmetlere Aile Destek mobil uygulamasından ulaşılabilecek

Sosyal yardım ve sosyal hizmetlere Aile Destek mobil uygulamasından ulaşılabilecek

Sosyal yardım ve sosyal hizmetlere Aile Destek mobil uygulamasından ulaşılabilecek

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Genel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli, Şehit, Çocuk, Genel, Yerel, Haberler

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