Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı'ndan aşure
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı'ndan aşure

Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı'ndan aşure
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, Sevgi Yolu'nda halka aşure ikramında bulundu.

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, Sevgi Yolu'nda halka aşure ikramında bulundu.

İkrama, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve vakfın bayanlar kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tunçoğlu, yaptığı açıklamada, Meydan Aşevi'ne hazırlattıkları bin 500 kişilik aşurenin vatandaşlara ikram edildiğini ifade etti.

İhsan Tunçoğlu, Muharrem ayının çok önemli hadiselerin ortaya çıktığı mübarek bir ay olduğunu belirterek, "Bu aya halk arasında aşure ayı da denilmektedir. Nuh tufanından sonra kalan yiyecek maddeleri karıştırılarak aşure denilen tatlı yapılmıştır. Felaketten kurtuluşlarını aşureyle kutlamışlardır" dedi. - KÜTAHYA

Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı'ndan aşure

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Zeynep Gül Yılmaz Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Gervinho Fatih Terim Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı'ndan aşure - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 14:42:33. #1.15#

title