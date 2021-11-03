Sosyal yardım vaadiyle 35 kişiyi dolandırdılar

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü, "sosyal yardım" vadeden internet uzantılı mesajların dolandırıcılık amacı taşıdığı ve bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Zonguldak Alaplı İlçe Emniyet Genel Müdürlüğünün ilçede son aylarda artan sosyal medya sitelerinde yer alan veya kısa mesajla gönderilen "sosyal yardım" vadeden internet gönderilen linklere tıklanmamasına yönelik uyarıda bulundu. Bu yöntemle Alaplı İlçesinde son aylarda 35 kişinin kendisine yatırım ve kazanç için belirtilen hesaplara farklı zamanlarda şebeke üyeleri tarafından 200 bin TL dolandırıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

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