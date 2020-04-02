Sosyal yardım, sosyal mesafeyi unutturdu
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Ankara, PTT

Sosyal yardım, sosyal mesafeyi unutturdu

Sosyal yardım, sosyal mesafeyi unutturdu PTT önlerindeki kuyruk uzamaya devam ediyor Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 'Sosyal Mesafe' kuralını bu kez de Sosyal Yardım Fonundan yardım almak isteyen dar gelirli vatandaşlar bozdu.

02.04.2020 19:35 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:35
Sosyal yardım, sosyal mesafeyi unutturdu

Sosyal yardım, sosyal mesafeyi unutturdu

PTT önlerindeki kuyruk uzamaya devam ediyor

ANKARA - Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 'Sosyal Mesafe' kuralını bu kez de Sosyal Yardım Fonundan yardım almak isteyen dar gelirli vatandaşlar bozdu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde PTT önünde sabahın erken saatlerinden itibaren oluşan kuyruk görenleri şaşkına çevirdi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların dikkat çektiği 'Sosyal mesafe' kuralı, Sosyal Yardım Fonundan yardım almak isteyen dar gelirli vatandaşlar tarafından hiçe sayıldı. Tüm uyarılara rağmen vatandaşlar, 1 metre olarak belirlenen sosyal mesafeye uymayarak uzun kuyruklar oluşturdu.

Paralar hesaba yatınca 'Sosyal mesafe' kuralı unutuldu

İhtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi başlamasıyla birlikte bazı PTT şubelerinin önünde yoğunluk oluştu. Vatandaşların 'sosyal mesafe' kuralını hiçe sayarak oluşturduğu uzun kuyruklar görenleri hayrete düşürdü.

Sosyal yardım, sosyal mesafeyi unutturdu

Kaynak: İHA

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Sosyal yardım, sosyal mesafeyi unutturdu
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