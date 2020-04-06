Sosyal yardım parası ne zaman veriliyor? Sosyal yardım parası nasıl alınır? 1000 TL yardım kimleri kapsıyor?
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PTT, Ekonomi, Güncel

Sosyal yardım parası ne zaman veriliyor? Sosyal yardım parası nasıl alınır? 1000 TL yardım kimleri kapsıyor?

1000 TL yardım sorgulama e-devlet! PTT'lerdeki yoğunluğu azaltmak adına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ihtiyaç sahibi, 65 yaş ve üstü, kimsesiz vatandaşlara 1.000 TL sosyal yardım parası ödeniyor. Peki, sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? E-devlet sosyal yardım parası hakkında detaylar haberimizde.

06.04.2020 09:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:18
Sosyal yardım parası ne zaman veriliyor? Sosyal yardım parası nasıl alınır? 1000 TL yardım kimleri kapsıyor?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortak açıklamasıyla, sosyal mesafenin korunmadığı gerekçesiyle PTT'ler kapatıldı. Sosyal yardım parası alacak vatandaşlar da 'sosyal yardım parası nasıl alınır?' sorusunun yanıtını arıyor. 3 Nisan itibariyle PTT görevlileri ve kolluk birimleri tarafından 1000 TL sosyal yardım parası ihtiyaç sahiplerine elden verilecek. İşte, 1000 TL yardım sorgulama e-devlet...

SOSYAL YARDIM PARASI NASIL ALINIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıklamasına göre, PTT'lerin geçici süre kapatılmasına karar verildi. Bu nedenle PTT'lerden verilecek sosyal yardım parası da 3 Nisan günündan başlayarak PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri tarafından 5 gün içerisinde hak sahiplerinin evlerine kadar gidilerek ödemeler gerçekleştirilecek. Diğer yandan PTT kartı olan vatandaşlar ise kamu bankalarının ATM'leri üzerinden 1000 TL sosyal yardım parasını komisyonsuz olarak çekebilecek.

Sosyal yardım parsı e-devlet üzerinden sorgulanabilir. E-Devlet hesabına giriş yapıldıktan sonra arama butonundan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" seçeneğine gelerek, sosyal yardım sorgulama yapılabilir.

E-Devlet sosyal yardım sorgulama için tıklayın...

SOSYAL YARDIM PARASI NE ZAMAN ÖDENECEK?

PTT'lerin kapatılmasının ardından sosyal yardım ödemesi yapılacak vatandaşlar, doğum yılının son rakamlarına göre belirlenen tarihlerde sosyal yardım parasını alabilecek. İşte o tarihler:

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar 2'sinde

2 ve 7 olanlar 3'ünde

3 ve 8 olanlar 4'ünde

4 ve 9 olanlar 5'inde

SOSYAL YARDIM PARASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları aracılığı ile, 294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında; yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı, silikozis aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım, öksüz yetim yardımı, muhtaç asker çocuğu yardımı, şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, çoklu doğum yardımı, psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik düzenli nakdi yardım programı alanlara herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.

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