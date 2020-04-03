Sosyal yardım paraları evlere dağıtılacak Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında hane başı dağıtılacak olan bin TL'yi PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri ev ev gezerek dağıtacak.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında hane başı dağıtılacak olan bin TL'yi PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri ev ev gezerek dağıtacak.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle birçok firma istihdamda azalmaya gitti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu kapsamda tedbirlerini aldı. Aylık geliri 5 bin TL altı olan vatandaşlara hane başı bin TL nakdi destek yapılacağını açıkladı. PTT kart vasıtasıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında hesaplarına yatırılan paraları çekmek isteyen vatandaşlar ise PTT ATM'lerinin önlerinde kalabalık oluşturmaya başladı. Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bu duruma el atarak yeni bir tedbir yayınladı. Hane başı ödenecek olan bin TL yardımı PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri vatandaşların ikametlerine giderek elden teslim edilmesine karar verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA