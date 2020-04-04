Sosyal yardım ödemesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sosyal yardım ödemesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler
Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Göksun, Güncel

Sosyal yardım ödemesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşayan inşaat işçisi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan sosyal yardım ödemesini, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

04.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:27
Sosyal yardım ödemesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşayan inşaat işçisi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan sosyal yardım ödemesini, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Bozhöyük Mahallesi'nde ikamet eden 42 yaşındaki inşaat işçisi İsa Karabacak'ın eşi Gülsüm Karabacak'ın hesabına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bin lira sosyal yardım ödemesi yatırıldı.

Karabacak ailesi, maddi durumlarının iyi olduğunu belirterek, yardım ödemesini iade etmek için Göksun Kaymakamlığına başvurdu.

Kaymakam Ejder Demir ile görüşen İsa Karabacak, parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamaya karar verdi.

Bağış yaptıktan sonra dekontunu sosyal medyada paylaşan İsa Karabacak, örnek davranışıyla vatandaşların takdirini topladı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici de İsa Karabacak'ı telefonla arayarak teşekkür etti.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan İsa Karabacak, paranın hesaplarına yattığını tesadüfen öğrendiğini belirtti.

Karabacak, şunları kaydetti:

"Televizyondan paranın kimlik numarasının son rakamına göre yattığını dinlemiştim. Bir iş için eşimle ilçe merkezine gitmiştik. Orada postaneye gittiğimizde paranın bize de yattığını söylediler. Parayı aldım ve Kaymakamımıza giderek, iade etmek istediğimi bildirdim. Kaymakamımız da parayı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına yatırırsam ihtiyaç sahiplerine ulaşacağını söyledi. Ben de o şekilde bağışta bulundum."

"Çalıştığımız bize yetiyor"

Maddi sıkıntılarının olmadığını dile getiren Karabacak, "Allah'a şükür ihtiyacımız yok. İnşaatlarda çalışıyorum ve hayvancılık yapıyorum. Çalıştığımız bize yetiyor. Parayı, ihtiyacı daha fazla olan insanların faydalanması için eşimle kampanyaya bağışlamaya karar verdik." dedi.

Milli Dayanışma Kampanyası'na verdiği ilk desteğin bu olmadığını ifade eden Karabacak, "Cumhurbaşkanımız kampanyayı canlı yayında açıkladığı ilk anda mobil şubeden 150 lira yatırarak destek verdim. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin. Bu kampanyaya maddi durumu elverişli olan herkesin destek vermesini istiyorum." diye konuştu.

Karabacak ailesinin iki çocuğunun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından düzenli olarak şartlı eğitim desteği alması nedeniyle aileye yardım ödemesi yapıldığı kaydedildi.

Sosyal yardım ödemesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Sosyal yardım ödemesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haberler
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı Haberler
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı Haberler
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan'dan korona yüzünden dönemediler Haberler
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan'dan korona yüzünden dönemediler
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı Haberler
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi
84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756...
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Mahallelerinde HES projesi istemeyen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayıp protesto başlattı
Mahallelerinde HES projesi istemeyen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayıp protesto başlattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Seda Sayan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Neymar Can Bartu Tamer Tuna Lionel Messi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Sosyal yardım ödemesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 14:05:37. #1.15#
title