Sosyal yardım ödemesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşayan inşaat işçisi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan sosyal yardım ödemesini, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşayan inşaat işçisi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan sosyal yardım ödemesini, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Bozhöyük Mahallesi'nde ikamet eden 42 yaşındaki inşaat işçisi İsa Karabacak'ın eşi Gülsüm Karabacak'ın hesabına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bin lira sosyal yardım ödemesi yatırıldı.

Karabacak ailesi, maddi durumlarının iyi olduğunu belirterek, yardım ödemesini iade etmek için Göksun Kaymakamlığına başvurdu.

Kaymakam Ejder Demir ile görüşen İsa Karabacak, parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamaya karar verdi.

Bağış yaptıktan sonra dekontunu sosyal medyada paylaşan İsa Karabacak, örnek davranışıyla vatandaşların takdirini topladı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici de İsa Karabacak'ı telefonla arayarak teşekkür etti.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan İsa Karabacak, paranın hesaplarına yattığını tesadüfen öğrendiğini belirtti.

Karabacak, şunları kaydetti:

"Televizyondan paranın kimlik numarasının son rakamına göre yattığını dinlemiştim. Bir iş için eşimle ilçe merkezine gitmiştik. Orada postaneye gittiğimizde paranın bize de yattığını söylediler. Parayı aldım ve Kaymakamımıza giderek, iade etmek istediğimi bildirdim. Kaymakamımız da parayı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına yatırırsam ihtiyaç sahiplerine ulaşacağını söyledi. Ben de o şekilde bağışta bulundum."

"Çalıştığımız bize yetiyor"

Maddi sıkıntılarının olmadığını dile getiren Karabacak, "Allah'a şükür ihtiyacımız yok. İnşaatlarda çalışıyorum ve hayvancılık yapıyorum. Çalıştığımız bize yetiyor. Parayı, ihtiyacı daha fazla olan insanların faydalanması için eşimle kampanyaya bağışlamaya karar verdik." dedi.

Milli Dayanışma Kampanyası'na verdiği ilk desteğin bu olmadığını ifade eden Karabacak, "Cumhurbaşkanımız kampanyayı canlı yayında açıkladığı ilk anda mobil şubeden 150 lira yatırarak destek verdim. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin. Bu kampanyaya maddi durumu elverişli olan herkesin destek vermesini istiyorum." diye konuştu.

Karabacak ailesinin iki çocuğunun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından düzenli olarak şartlı eğitim desteği alması nedeniyle aileye yardım ödemesi yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA