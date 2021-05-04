Sosyal yardım kapsam dışına çıktı ne demek? Tam kapanma sosyal yardım kapsam dışına çıktı ne demek?

Sosyal yardım kapsam dışına çıktı ne demek? Tam kapanma sosyal yardım kapsam dışına çıktı ne demek sorusu yanıt arıyor. Yardım kapsamı dışına çıktı ifadesi, 1100 TL pandemi sosyal destek ödemeleri kapsamında bazı vatandaşların karşısına çıkan uyarılardan birisi oldu. Peki, yardım kapsamı dışına çıktı uyarısı neden veriliyor? Sosyal yardım kapsamı dışına çıktı ne demek? Pandemi kapsam dışına çıktı ne demek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Sosyal yardım kapsam dışına çıktı ve yardım kapsam dışına çıktı ifadeleri, 1100 TL pandemi sosyal destek başvurusu kapsamında önem arz ediyor. Müracaatlarını tamamlayan kişilerin karşısına çıkan bu ifade, kişinin yardım alabilme durumunu nitelendiriyor. Peki, yardım kapsamı dışına çıktı ve sosyal yardım kapsamı dışına çıktı ne demek? İşte, yardım kapsamı dışına çıktı ve kapsam dışı arasındaki fark hakkında detaylı bilgiler

YARDIM KAPSAMI DIŞINA ÇIKTI NE DEMEK?

Bu ifadenin, değerlendirme sürecinin tamamlanması ve ödemenin kesinleşmesi dolayısıyla vatandaşların karşısına çıktığı ifade ediliyor.

KAPSAM DIŞI NE DEMEK?

Kapsam dışı ibaresi ise beyan edilen bilgilerin program çerçevesi ile uyuşmaması dolayısıyla ret cevabı olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla kişinin ücretten faydalanamayacağı anlamına gelmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.