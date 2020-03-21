Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yeni yerinde hizmet vermeye hazırlanıyor 4 ayrı noktada kiralık binalarda hizmet veren Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün yeni binası yükselmeye devam ediyor.

4 ayrı noktada kiralık binalarda hizmet veren Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün yeni binası yükselmeye devam ediyor.

Şubat ayının başında çalışmalarına başlanılan müdürlük binasının yapımında son aşamaya gelindi. 1 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında müdürlük binasının kaba inşaatı tamamlanırken iç tesisat ve dekorasyon ile ilgili çalışmalara da başlanıldı. Aşevi, Hayır Çarşısı, Sağlık Şube, Evde Bakım Hizmetleri, Buzhaneler ve Bakliyat Depoları gibi birçok hizmet biriminin yer alacağı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, birkaç ay içinde 100. Yıl Mahallesi'ndeki yeni yerinde faaliyet gösterecek.

Mülkiyeti Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nde olacak olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü binasının tamamlanması ile birlikte 4 ayrı noktada hizmet veren müdürlük tek noktada toplanıp ciddi bir kira yükünden kurtulmuş olacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA