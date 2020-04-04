Sosyal yardım dağıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup Sosyal yardım dağıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup Polis ekipleri, yardım götürdükleri evdeki çocukların Erdoğan'a yazdıkları mektubu ve bayrağı teslim aldı Zeytinburnu'nda polis ekipleri, sosyal yardım parasını götürdüğü bir evde, 2 ufak kızın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a...

Sosyal yardım dağıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Polis ekipleri, yardım götürdükleri evdeki çocukların Erdoğan'a yazdıkları mektubu ve bayrağı teslim aldı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda polis ekipleri, sosyal yardım parasını götürdüğü bir evde, 2 ufak kızın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupları ve Türk bayrağı hediyesini teslim aldı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri COVİD-19 tedbirleri kapsamında, sosyal yardım ödemesi için Merkezefendi Mahallesinde bir adrese gitti. Adreste belediyede çalışan eşi 8 yıl önce vefat eden bir kadın, teslimat sonrasında sabah bu konuda kendilerine gelen mesajı gören kızlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdıklarını kaydetti.

Polis ekipleri, 2 kız çocuğu tarafından yazılan mektupları ve Filograftan yaptığı Türk Bayrağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere teslim aldı.

Kaynak: İHA