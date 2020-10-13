Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru iletişim hattı nedir? Sosyal Yardımlaşma nakdi yardım ne kadar 2020?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru iletişim hattı nedir? Sosyal Yardımlaşma nakdi yardım ne kadar 2020?

13.10.2020 16:33 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:37
Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru iletişim hattı nedir? Sosyal Yardımlaşma nakdi yardım ne kadar 2020?

Koronavirüs sebebiyle maddi gelir almak isteyen vatandaşlara verilen sosyal yardımlaşma başvuru şartları nelerdir? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru iletişim hattı nedir?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL yardım parası veriyor. Pandemi başvuru sonucu e-devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Peki, sosyal yardımlaşma başvuru şartları nelerdir? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru iletişim hattı nedir?

SOSYAL YARDIMLAŞMA NAKDİ YARDIM NE KADAR 2020?

Nakdi olarak yapılan para yardımlarında verilen para miktarı değişmektedir. Yardımlar genellikle 20 TL ile 800 TL arasında olmaktadır.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Aşağıda bulabileceğiniz link ile kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Başvuruları hafta içi yapabilirsiniz.

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

İlgili Haberler

Anne kart nedir? Anne kart başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz İstanbul kart başvurusu nasıl yapılır?
Anne kart nedir? Anne kart başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz İstanbul kart başvurusu nasıl yapılır?
Kısa çalışma ödeneği nedir, ne demektir? Başvuru nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kaç tl?
Kısa çalışma ödeneği nedir, ne demektir? Başvuru nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kaç tl?
EKPSS ne zaman? EKPSS ek başvuru işlemleri başladı! 2020 EKPSS başvuru nasıl yapılır?
EKPSS ne zaman? EKPSS ek başvuru işlemleri başladı! 2020 EKPSS başvuru nasıl yapılır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Ali Babacan Berat Albayrak Vladimir Putin
Magazin Hadise Cansu Dere Seda Sayan Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Ozan Kabak Mbaye Diagne Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Ateş Türk Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru iletişim hattı nedir? Sosyal Yardımlaşma nakdi yardım ne kadar 2020? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 16:57:36. #1.15#
title