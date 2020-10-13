Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru iletişim hattı nedir? Sosyal Yardımlaşma nakdi yardım ne kadar 2020?

Koronavirüs sebebiyle maddi gelir almak isteyen vatandaşlara verilen sosyal yardımlaşma başvuru şartları nelerdir? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru iletişim hattı nedir?