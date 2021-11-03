Sosyal yardım almayan ve alan ailelere ziyaret

MUĞLA (İHA) - Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, Menteşe'nın kırsal Muratlar Mahallesinde herhangi bir sosyal yardımdan faydalanmadığı tespit edilen haneler ile Bakanlığın hizmet modellerinden yararlanan aileleri ziyaret etti.

İl Müdür Yardımcısı Kudret Gültaş'ın eşlik ettiği ziyaretlerde ailelerle görüşülerek ailelerin talepleri dinlenildi. Görüşmeler neticesinde tespit edilen sorunların çözümüne yönelik çalışmalar başlatıldı.

İl Müdürü Osman Toprakçı, 'halkını yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle aile ve bireylerin refah düzeyini artırmak için saha çalışmaları ve hane ziyaretlerinin düzenli olarak devam edeceğini ifade etti. - MUĞLA