Sosyal Ticarette WhatsApp dönemi Fintek ile girişimcilik alanında çok sayıda global, yerel önemli ödül kazanan, son aldığı 1 milyon dolarlık global yatırımla dikkat çeken Türk şirketi Paymes, dünyada WhatsApp'a ilk ödeme botunu entegre eden şirket oldu.

Fintek ile girişimcilik alanında çok sayıda global, yerel önemli ödül kazanan, son aldığı 1 milyon dolarlık global yatırımla dikkat çeken Türk şirketi Paymes, dünyada WhatsApp'a ilk ödeme botunu entegre eden şirket oldu. Kaynak: Dunya.com