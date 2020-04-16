Sosyal Ticarette WhatsApp dönemi
Fintek ile girişimcilik alanında çok sayıda global, yerel önemli ödül kazanan, son aldığı 1 milyon dolarlık global yatırımla dikkat çeken Türk şirketi Paymes, dünyada WhatsApp'a ilk ödeme botunu entegre eden şirket oldu.
16.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:43
Fintek ile girişimcilik alanında çok sayıda global, yerel önemli ödül kazanan, son aldığı 1 milyon dolarlık global yatırımla dikkat çeken Türk şirketi Paymes, dünyada WhatsApp'a ilk ödeme botunu entegre eden şirket oldu.
Kaynak: Dunya.com